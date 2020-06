Prefeitura de Jequié acusa APLB de não mandar representante para comissão para retorno as aulas

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, informa que, tendo em vistas a criação da Comissão Municipal de Planejamento e Providências para o retorno às aulas, pós-pandemia, nas escolas públicas, encaminhou o ofício circular de n°. 08/2020/GAB/SME para diversas entidades pertencentes à comunidade escolar e à estrutura da sociedade civil, entre elas a APLB-Sindicato, em 11 de maio, solicitando a indicação de um membro titular e suplente, para composição desta Comissão, conforme comprova as cópias em anexo. Pela proposta, o órgão deverá ser composto por representantes técnicos de diversas Secretarias municipais, técnicos da Secretaria da Educação por segmento de ensino, membros do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, representantes do Fórum Municipal de Educação, da Câmara Municipal e, também, por membros da APLB-Sindicato, de acordo com o ofício enviado à entidade.

Entretanto, no dia 12 de maio, a APLB-Sindicato, por meio do ofício de n°. 29/2020, subscrito pela presidente da entidade Caroline Moraes Brito, posicionou-se da seguinte maneira: “o Planejamento de Retorno às Aulas faz parte da função administrativa e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação […]”, ressaltando ainda que “após a organização do planejamento de retorno às aulas da rede municipal de ensino de Jequié, pela Secretaria Municipal de Educação, essa pode promover uma discussão ampla e democrática […]”, não encaminhando assim, os nomes dos representantes solicitados pela Secretaria.

Portanto, a nota pública emitida pela APLB-Sindicato indicando não haver ação efetiva da Secretaria Municipal de Educação em construir o debate coletivo para a elaboração de um planejamento e de providências para o retorno às aulas, pós-pandemia, nas escolas públicas, não procede, uma vez que a entidade se recusou a participar, nesse momento inicial da Comissão, e sim, de uma discussão posterior para avaliação do referido planejamento.

A Comissão Municipal de Planejamento e Providências para o retorno às aulas foi instituída, por meio da Portaria nº. 44, de 17 de junho, e a mesma coloca-se aberta para as contribuições da entidade representativa dos professores no município de Jequié. Informações: SECOM PMJ

