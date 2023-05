Prefeitura de Jequié adere a Onda Verde nos semáforos de uma das principais avenidas do município

A Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), implantou nos semáforos da Avenida Rio Branco o sistema “Onda Verde”, que possibilita uma fluidez 20% maior no tráfego de veículos. A novidade faz parte das mudanças e melhorias que vêm sendo implementadas no trânsito do município e que vêm trazendo mais segurança e uma maior trafegabilidade para condutores e pedestres.

A “Onda Verde” consiste na abertura dos semáforos, que ficam verdes simultaneamente, com tempo suficiente para o condutor que trafegar, desafogando, assim, o trânsito. Na Avenida Rio Branco o sistema foi implantado em cinco semáforos, desde o cruzamento da Rua Bertino Passos até o cruzamento com a Rua Doutor Ademário Eloy Silveira, próximo ao Expert Pré-Vestibular. Com esse processo em funcionamento, à medida em que o condutor se aproxima do semáforo, ele abre e assim o sistema se repete nos demais sinais, permitindo que os veículos façam grande parte do trecho sem ter que parar, mas com velocidade controlada em até 40 quilômetros.

De acordo com a superintendente da SUMTRAN, Karla Geamastiane, o objetivo dessa sincronização é dar mais fluidez ao trânsito, principalmente em horários de pico, em que há maior circulação de veículos, evitando, assim, congestionamentos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

