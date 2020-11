Prefeitura de Jequié adere Programa Educação Conectada

O Programa Educação Conectada, do Ministério da Educação, MEC, uma forma de apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica, foi aderido pela Prefeitura de Jequié, e através da Secretaria de Educação, será implantado em aproximadamente trinta e seis escolas do sistema municipal de ensino.

O programa fomenta ações auxiliadoras para que o ambiente escolar esteja preparado para receber a conexão de internet, destinar aos professores a possibilidade de conhecerem novos conteúdos educacionais e proporcionar aos alunos o contato com as novas tecnologias.

Durante a implantação do programa as escolas recebem computadores de alta qualidade para uso pedagógico, e em sequência, a instalação de internet em fibra ótica, que vai auxiliar a escola a desenvolver novas potencialidades e consolidar o aprendizado frente ao mundo conectado, onde os conhecimentos estão ao acesso no meio digital.

