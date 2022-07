Prefeitura de Jequié alerta para desabastecimento da vacina BCG nas unidades de saúde

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que o desabastecimento pelo qual passa o Programa Nacional de Imunizações deverá interferir no atendimento municipal regular de algumas vacinas, principalmente do calendário vacinal infantil. Jequié segue aguardando a chegada de novas remessas, já que é vedado aos municípios a aquisição dos imunobiológicos popularmente conhecidos como vacinas, sendo, portanto, uma competência exclusiva do Governo Federal, o qual, através do Ministério da Saúde, adquire e distribui aos 26 estados e Distrito Federal, que por sua vez distribuem aos seus respectivos municípios.

É importante ressaltar ainda que, conforme Boletim Epidemiológico nº. 18 emitido pela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em maio/2022 (em anexo no final desta matéria), o Ministério da Saúde apresentou cenário de atendimento parcial da média mensal de distribuição das vacinas à todas as unidades da federação, alegando dentre outras razões: disponibilidade limitada da vacina BCG no estoque nacional, e que morosidade logística durante a pandemia e a burocracia dos processos de aquisição internacional, ocasionaram atrasos na compra e no recebimento das vacinas. Aponta ainda a indisponibilidade das vacinas DTPa CRIE; Hepatite A CRIE; Imunoglobulina Antitetânica e Vacina Pneumocócica-13, conforme Boletim Epidemiológico nº. 18 (em anexo no final desta matéria).

Dada a disponibilidade limitada dessas vacinas e, principalmente da vacina BCG, a Secretaria de Saúde alerta que já está havendo desabastecimento do imunizante na rede de frio municipal e, de acordo com o Núcleo Regional de Saúde Sul/Jequié, provavelmente, na semana seguinte é que novas remessas de vacina deverão ser enviadas ao município. Informações: SECOM/PMJ

