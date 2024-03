Prefeitura de Jequié alerta para epidemia da Dengue; estratégias de enfrentamento ao mosquito transmissor seguem firmes

Dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) apontam que a Bahia tem 175 cidades em estado de epidemia de Dengue e que o município de Jequié passou a figurar, nesta quarta-feira, 13, entre elas. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informou que no último levantamento feito na cidade não há registros de casos graves da doença, como também não há registros de hospitalizações nem óbitos decorrentes da Dengue e que há, até o momento, apenas 14 casos confirmados, 304 casos suspeitos e 102 descartados. No entanto, os critérios utilizados pela SESAB para a inclusão do município na lista dos que estão em epidemia, foram os dados relativos aos casos suspeitos nas últimas quatro semanas epidemiológicas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as localidades com maior índice de infestação predial de larvas do Aedes aegypti são a comunidade da Pedreira, com 8,75%; o Loteamento Sol Nascente, com 5,28%; o bairro KM 3, com 4,63; o bairro Pompílio Sampaio, com 4,62%; e o Mandacaru, 4,57%, sendo o ideal menor que 1%. A taxa de incidência da doença encontra-se em 191 casos para cada 100.000 habitantes.

Desde que o número de casos suspeitos se elevou, a Secretaria de Saúde intensificou as estratégias de combate ao mosquito, ampliando as visitas domiciliares dos Agentes de Combate às Endemias; os mutirões de limpeza e prevenção; as blitzen educativas com entrega de panfletos e orientação à população; a implementação das ações de bloqueio químico para eliminar o transmissor da doença, entre outras estratégias adotadas para enfrentar essa questão de saúde pública. Informações e Foto: SECOM/PMJ

