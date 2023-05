Prefeitura de Jequié amplia ações de combate ao combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Amaralina

Com o objetivo de reforçar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que contam com a chuva e o calor como duas situações que favorecem a sua reprodução, potencializando o surgimento da Dengue, Zika e Chikungunya, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, vem intensificando as estratégias de enfrentamento, como as visitas programadas das equipes de Agentes de Combate às Endemias (ACE) nos bairros, distritos e povoados. Nesta segunda-feira, 22, estiveram atuando no bairro Amaralina.

A iniciativa, que integra o plano de combate ao mosquito, visa combater os focos do inseto e, além das visitas preventivas e de controle junto aos moradores, com orientações sobre a eliminação dos possíveis recipientes que poderiam servir de criadouro, é feito o tratamento das caixas e tanques de água potável, utilizados no abastecimento das residências. O trabalho de visitas domiciliares também foi intensificado e, atualmente, é realizado nos finais de semana, com todos os Agentes devidamente identificados com o fardamento.

O Aedes aegypti é preto, com pintinhas brancas ao longo do corpo. O ciclo do mosquito, da colocação do ovo até a fase adulta, dura entre 10 e 12 dias, em média. Em condições favoráveis, como locais com água limpa, parada e calor, o mosquito se desenvolve em até nove dias. Quando está adulto, o tempo de vida dele pode variar de 45 a 60 dias. Informações e Foto: SECOM/PMJ

