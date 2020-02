Prefeitura de Jequié amplia atendimento de Saúde na Zona Rural

Jequié possui uma grande área rural, composta de distritos, povoados e localidades, sendo que, algumas, são de difícil acesso. Dessa maneira, muitas pessoas têm dificuldades de se locomoverem até uma Unidade de Saúde mais próxima de suas casas. Por isso, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, presta o atendimento de saúde da população que reside na Zona Rural por meio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Zona Rural, o PACS/ZR. O trabalho do PACS/ZR, que conta com cinco equipes formadas por cinco enfermeiros, dois médicos, dois odontólogos, três técnicas de enfermagem, cinquenta e sete agentes comunitários de saúde, que atendem, no total, a 43 povoados e localidades, entre elas o povoado da Barragem da Pedra, o distrito de Nova Esperança, a região da localidade do Ouro, as comunidades de Morro Verde, Cajueiro e Riacho da Fartura. Também são atendidos os moradores do povoado de Campo Largo, pertencente ao distrito de Florestal, onde o atendimento é semanal, com enfermeiro e serviços de hiperdia, pré-natal, preventivo, atividades de acompanhamento do desenvolvimento infantil e vacinas. No distrito da Fazenda Velha, os atendimentos odontológicos vêm contemplando muitas pessoas e no distrito de Oriente Novo, a Secretaria de Saúde tem feito visitas domiciliares, com acompanhamento de enfermagem, com atendimento de saúde para idosos e acamados que não podem comparecer, semanalmente, no Posto de Saúde. E, também, na comunidade do Cedro e do povoado da Massaranduba, pertencentes ao distrito de Itaibó e que ficam a 50 quilômetros da cidade.

