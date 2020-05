Prefeitura de Jequié amplia atuação da Guarda Municipal na cidade

A Prefeitura de Jequié vem executando diversas estratégias de enfrentamento da pandemia da Covid-19, na cidade. Contando com a operacionalização conjunta da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social, entre outras, buscando evitar a disseminação da doença entre a população. Muitas dessas ações passaram a contar, também, com os agentes da Guarda Municipal (GMJ), que durante esse período tiveram suas atividades ampliadas. Além das atribuições de origem, a corporação passou a desempenhar outros papéis, a partir das deliberações do Comitê de Gestão do Coronavírus, criado pela prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira. O efetivo da Guarda Municipal vem atuando em três frentes: disque denúncia, operações específicas e ações em conjunto, destacando integração com as equipes de Saúde, do município, e com a Polícia Rodoviária Federal, no apoio operacional nas barreiras sanitárias, na BR 116, e na segurança da rede de atendimento em saúde, prestando apoio tático nas ações que atendem a pessoas infectadas e em grupos de risco. A Guarda também vem prestando reforço, tanto à Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), no controle das vias interditadas, por conta do isolamento social, quanto às estruturas de fiscalização do Departamento de Tributos, auxiliando na manutenção da ordem pública, de acordo com os decretos municipais. Ela tem trabalhado, de forma conjunta, com a Secretaria de Serviços Públicos, no controle e isolamento das feiras livres. Fotos: SECOM/PMJ

