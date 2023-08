Prefeitura de Jequié anuncia reforma de mais uma Unidade de Saúde da Família, desta vez a do distrito de Itajuru

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, segue investindo na modernização e ampliação de Unidades de Saúde, muitas delas nunca passaram por obras de reforma desde sua instalação, apresentando severos desgastes na estrutura. Na ultima quarta-feira (17), o Secretário de Saúde, Marlon Pereira, acompanhado da equipe técnica da Secretaria, esteve em visita ao distrito de Itajuru e anunciou a autorização para reforma da Unidade de Saúde da Família Waldomiro Borges de Souza.

A Unidade de Saúde do distrito de Itajuru é estratégica e atende há mais de dois mil moradores da comunidade, que fica cerca de 35 quilômetros da sede do município. Muitos usuários procuram o equipamento para a realização de consultas médicas, odontológicas, ginecológicas e de enfermagem, além da atualização do cartão de vacinas, preventivo, pré-natal, entre outros serviços. Pela falta de manutenção e ausência de reformas estruturais, a USF Waldomiro Borges de Souza já não oferece condições plenas para atendimento do público, dificultando ainda a prestação de serviços das equipes de trabalhadores e profissionais. De acordo com o secretário de Saúde, Marlon Pereira, as obras já serão iniciadas na próxima semana e, em breve, a população do distrito estará com uma unidade completamente reformada, oferecendo mais estrutura, conforto e comodidade para os trabalhadores e usuários. Informações e Foto: SECOM/PMJ

