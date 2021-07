Prefeitura de Jequié anuncia torneio de pesca no Lago da Barragem de Pedra

Em uma nota divulgada ontem (15), a prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e lazer, convida as pessoas para se inscreverem no 1º Torneio de Pesca esportiva que irá acontecer no Lago da Barragem de Pedra. Os interessados devem comparecer a sede da secretaria de Esportes, para fazer o cadastro. Ainda não foi informado os detalhes sobre a data do evento.

