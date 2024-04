Prefeitura de Jequié apresenta planejamento operacional do São João 2024 aos membros do Conselho Municipal do São João

Em continuidade aos preparativos relativos à execução do São João de Jequié 2024, na tarde dessa quarta-feira, 2, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, esteve em reunião com membros do Conselho Municipal do São João, que é composto por membros do poder executivo e da sociedade civil. Estiveram presentes representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Polícia Rodoviária Estadual, Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), Guarda Municipal, Defesa Civil, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Corpo de Bombeiros, Vara da Infância e Juventude, secretarias municipais, taxistas e barraqueiros. Representando a administração municipal estiveram presentes, o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; a diretora municipal de Desenvolvimento do Turismo, Juliana de Andrade Gomes; o coordenador administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo, Alan Vieira; a diretora municipal de Patrimônio Artístico e Cultural, Sandra Aragão Brito; a presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Alda Souza; e a representante da Secretaria de Saúde, Juliane Caires.

No ano passado o evento reuniu, nos 12 dias de sua realização, cerca de 230 mil pessoas, conforme estimativa da Polícia Militar, sendo que a sexta-feira, dia 23, o público de foliões atingiu a histórica marca de 66 mil pessoas. Para este ano, a equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo apresentou um planejamento operacional muito similar ao de 2023, com os festejos sendo iniciados no dia 14, indo até o dia 24 de junho, com a Vila Junina, na Praça Rui Barbosa, com as atrações no palco instalado na Praça da Bandeira, nos espaços montados na Rua Félix Gaspar e na Avenida Alves Pereira, além da realização do São João nos distritos e povoados.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, será ampliada a área destinada às pessoas com deficiência, em frente ao palco da Praça da Bandeira, e os concursos juninos, como o da rua mais bem decorada, o de licor artesanal, o do estabelecimento comercial mais decorado, entre outros, foram mantidos. Ao final, os representantes dos órgãos de segurança, proteção e saúde fizeram alguns apontamentos e elucidaram dúvidas dos demais presentes. Informações e Fotos: SECOM/PMJ

