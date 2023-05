Prefeitura de Jequié apresenta projeto do São João 2023 aos membros do Conselho do São João e órgãos de segurança e proteção

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, esteve em reunião com membros do Conselho Municipal do São João, que é composto por membros do poder executivo e da sociedade civil. Estiveram presentes, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), SAMU Regional, Guarda Municipal, Defesa Civil, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Corpo de Bombeiros, Câmara Municipal, Vara da Infância e Juventude, secretarias municipais, taxistas e barraqueiros. Representando a administração municipal estiveram presentes, o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; a diretora municipal de Desenvolvimento do Turismo, Juliana de Andrade Gomes; o coordenador administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo, Alan Vieira; e Sandra Aragão Brito, diretora municipal de Patrimônio Artístico e Cultural.

O objetivo do encontro foi apresentar aos conselheiros e ao público presente, os detalhamentos acerca do projeto elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo, para o São João 2023, denominado de “O Melhor São João da Bahia”, que terá início no dia 14 de junho, com a Vila Junina na Praça Rui Barbosa, indo até o dia 25 de junho, com os festejos juninos acontecendo na Praça da Bandeira, na Rua Félix Gaspar e na Avenida Alves Pereira.

Durante a apresentação, os representantes dos órgãos de segurança e proteção fizeram apontamentos com vistas ao aperfeiçoamento da operacionalização do evento e os demais participantes do encontro também elucidaram dúvidas a respeito das estratégias que serão implementadas para o São João 2023, como a localização dos taxistas e o trabalho dos ambulantes e comerciantes que atuarão nos circuitos juninos, bem como sobre a manutenção e limpeza das áreas no entorno da festa. Informações e Foto: SECOM/PMJ

