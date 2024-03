Prefeitura de Jequié assina convênio com Guarda Municipal de Salvador objetivando aperfeiçoamento das ações da Guarda Municipal de Jequié

A Prefeitura, através da Secretaria de Governo, assinou nessa quarta-feira, 6, um convênio de cooperação técnica com a Guarda Municipal de Salvador, visando aperfeiçoamento das ações operacionais da Guarda Municipal de Jequié. O convênio foi assinado prefeito de Jequié, Zé Cocá, e participaram da solenidade, o secretário de Governo, Vagner Amparo; o comandante da instituição jequieense, Adernil Fraga; o inspetor Rodrigo do Carmo, gerente estratégico da Guarda de Salvador, representando o inspetor-geral, Marcelo Oliveira Silva; além de outros componentes de ambas as corporações.

O convênio, vai representar um avanço significativo, devendo refletir diretamente nos serviços prestados pelos integrantes à sociedade. Entre as atividades, estão previstos qualificações, treinamentos, intercâmbio de conhecimentos e informações, entre outras ações com o objetivo de otimizar ainda mais o trabalho da Guarda e, assim, proporcionar a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, além do salvaguardo ao patrimônio público. Tudo isso, a partir da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada das duas instituições, no âmbito de suas competências e atribuições legais. Informações e Foto: SECOM/PMJ

