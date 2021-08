Prefeitura de Jequié assina parceria com Comitê Paraolímpico Brasileiro para capacitação de professores

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Educação, e Associação Paradesportiva do Interior da Bahia (APIB), assinou, na manhã de ontem quinta-feira, (26), um acordo de cooperação com o Comitê Paraolímpico Brasileiro para a capacitação de professores de Educação Física, do Sistema Municipal de Ensino.

A iniciativa, coordenada pela área de Educação Paralímpica do CPB em parceria com as prefeituras, tem o objetivo de capacitar os professores da rede pública, com foco no enfrentamento de limites, superação de barreiras e a importância do poder da resiliência, ajudando os alunos a lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, fazendo com que o esporte seja cada vez mais acessível e inclusivo às pessoas com deficiência.