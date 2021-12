Prefeitura de Jequié assume gestão compartilhada da Estação de Piscicultura após firmar parceria com a Bahia Pesca

Após assinatura do termo de cooperação técnica e de um convênio, entre a Prefeitura de Jequié e a Bahia Pesca S/A, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAGRI), a administração municipal assumiu, na manhã desta quarta-feira, 1, a gestão compartilhada da Estação de Piscicultura. A iniciativa pretende beneficiar centenas de piscicultores da região e a nova parceria visa assegurar a operação do equipamento público mantido pela Bahia Pesca na cidade. Estiveram presentes o secretário de Governo, Hassan Iossef, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; o diretor técnico da Bahia Pesca, Valter Silva Junior; o coordenador da unidade, Agnaldo Eça Gomes; o engenheiro de pesca, Felipe Vieira, consultor técnico da Bahia Pesca.

Atualmente, a unidade, que fica localizada na estrada da Barragem da Pedra, produz cerca de 500 mil alevinos, bem abaixo de sua capacidade. Com o ajuste de gestão, a Estação de Piscicultura, que conta com cerca de 50 viveiros de peixes, deverá gerar 3 milhões de alevinos, até março do ano que vem, com a pretensão de atingir 20 milhões, até o final de 2022. A tilápia é a espécie de peixe carro-chefe da produção, que deverá ser diversificada e passará a contar com outras espécies igualmente comerciais, como o tambaqui, tambacu e as carpas. Para que a cadeia produtiva seja reestruturada, a Bahia Pesca fornecerá os equipamentos, mão-de-obra e insumos necessários para que a estação continue fornecendo alevinos a centenas de piscicultores e, assim, fortalecer o fomento do segmento da aquicultura na região. A Prefeitura de Jequié, por sua vez, fornecerá vigilância noturna, auxiliares de serviços gerais, manutenção e intervenções das instalações elétricas e estruturais. Informações e Foto: SECOM/PMJ

