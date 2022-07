Prefeitura de Jequié Audiência Pública do (PMSB) e do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Garantir a promoção da segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do solo, prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchentes, falta de água e poluição. Esse é o conjunto de benefícios voltados à população que se baseia o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), o principal instrumento para a implantação de políticas no setor de saneamento, uma das áreas mais importantes à garantia de qualidade de vida dos moradores. Nesta quarta-feira, 13, a Prefeitura de Jequié promoveu na Câmara Municipal, uma Audiência Pública do (PMSB) e do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

O evento que teve início às 9h, foi coordenado por técnicos da empresa Saneando Engenharia, que assessorou o município no processo de elaboração dos Planos. Foram apresentadas as proposições, sugestões e críticas, extraídas junto à população, a partir das oficinas ofertadas em diversas localidades do município, como na sede e distritos. Após a apresentação técnica do diagnóstico, prognóstico, objetivos e metas dos planos, possibilitou-se o esclarecimento de dúvidas e respostas a questionamentos feitos por participantes da plenária. Informações e Foto: SECOM/PMJ

