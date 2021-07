Prefeitura de Jequié avalia liberação para voz e violão em bares e restaurantes da cidade

Com a flexibilização do horário de funcionamento dos bares e restaurantes, que estão autorizados via Decreto Municipal, a estarem abertos até 23 horas, os músicos da cidade vêm solicitando à Prefeitura de Jequié a autorização para, também, retornarem as suas apresentações, com voz e violão, mantendo os protocolos sanitários. Neste sentido foi realizada, na sexta-feira, 16, uma reunião, entre a Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria de Saúde. Estiveram presentes o secretário de Cultura, Domingos Ailton e a secretária de Saúde, Polliana Leandro.

De acordo com o secretário, Domingos Ailton, mesmo com apoio da Prefeitura de Jequié, através do pagamento de cachês das lives e do São João virtual, e, ainda, com repasse dos recursos da Lei Aldir Blanc, a situação econômica desses artistas é muito difícil, já que estão impossibilitados de se apresentarem publicamente e sem remuneração, há quase dois anos, e o problema engloba, também, os profissionais que realizam oficinas e cursos das mais diversas linguagens artísticas.

Durante a reunião, foi proposto pelo secretário, que a retomada das apresentações de voz e violão, quando permitido, deverão se ater ao estilo musical sem ritmo dançante e com a presença de um músico ou de uma dupla de artistas, sem apresentação, portanto, de grupos ou bandas e, nos intervalos das apresentações, os artistas utilizariam o espaço para transmitir mensagens de cuidados essenciais no combate à Covid-19.

