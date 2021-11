Prefeitura de Jequié começa hoje (30), a entrega de cestas básicas do programa bolsa presença. Veja cronograma

Nesta terça e quarta-feira, dias 30/11 e 01/12, acontecerão as entregas de cestas básicas do Programa Permaneça criado pela Prefeitura de Jequié e executado pela Secretaria de Educação, visando a redução da evasão escolar dos estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Sistema Municipal de Ensino.

Tanto os alunos das escolas do campo, quanto os estudantes das escolas da sede do município,

e rendimento escolar em cada unidade letiva, serão contemplados. O programa é executado com recursos próprios do município e propõe, além de motivar a permanência do aluno em sala de aula, também auxiliar no complemento das carências nutricionais dos mesmos.