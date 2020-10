Prefeitura de Jequié comunica que o Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica encontra-se em manutenção

A Prefeitura Municipal de Jequié, através da Secretaria Municipal da Fazenda, comunica aos contribuintes e contadores que estão implantando o novo sistema de Gestão Tributária e Nota Fiscal Eletrônica que acontecerá entre os dias 30/10/20 até 03/1120. Importante ressaltar a todos os usuários, que devido a migração de dados, o sistema de Nota Fiscal Eletrônica ficará fora do ar a partir das 14:00 horas do dia 30/10/2020 até o dia 03/11/2020, quando já estará em operação o novo sistema e todos os contribuintes já credenciados receberão, via e-mail, uma nova senha. Todos os contribuintes já cadastrados no sistema receberão por e-mail um link para cadastro de nova senha de acesso ao novo sistema.

No link abaixo está disponível vídeos explicativos sobre as funcionalidades do novo Sistema de Nota Fiscal Eletrônica bem como os contatos para dúvidas e questionamentos:

Clique aqui para acessar os vídeos

Informamos ainda que nos dias 03/11 e 06/11/2020 às 14:00 horas, serão realizadas reuniões virtuais para os contadores, cujo link será disponibilizado no dia 03/11/2020, na página oficial do Departamento de Tributos de Jequié.

Para mais informações, entre em contato com um dos telefones: (73) 3526-8462, (73) 3526-8463, (73) 3526-8468 ou (73) 98866-2781.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários