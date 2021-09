Prefeitura de Jequié conclui turma de curso gratuito de Moda Fitness

A confecção de moda fitness é requisitada por quem pratica esportes, em suas diversas modalidades, atividades aeróbicas ao ar livre, frequentadores de academias, praticantes de Yoga, entre outros. Foi pensando neste público, em ascensão, que a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio do Programa Desenvolve Jequié, executado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com recursos da Caixa Econômica Federal, inseriu a capacitação profissional de Moda Fitness, ofertado aos moradores dos residenciais do Minha Casa, Minha Vida, acreditando no potencial das pessoas que precisam de uma oportunidade. Nesta terça-feira, 31, foi concluída a turma de Moda Fitness, tendo a participação da secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá; a gestora de Políticas Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Marinelma Macedo; a coordenadora da Central de Cursos, Geisa Calhau; o gestor municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do município, Emerson Nery; o gestor da Proteção Especial, Alexandro Luiz Bomfim; a gestora Orçamentária Financeira, Noélia Galvão; a gestora de Proteção Social Básica, Suellen Pereira; o professor ministrador do curso, José Adorno, e as concluintes do curso.

Ministrado em uma carga horária de 80 horas, para as mulheres dos residenciais Mandacaru I e II, o curso de Moda Fitness oportunizou o aprendizado relativo ao padrão da modelagem de confecções da moda fitness, desenvolvendo o traçado de modelos a partir de tabela de medidas da indústria, especificações para o corte do tecido, ampliação e redução de moldes.

