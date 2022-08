Prefeitura de Jequié contemplou 32 entidades socioassistenciais e 143 famílias com aquisição de mais de 80 toneladas de alimentos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Social, concluiu a primeira etapa de aquisição dos alimentos do Programa Alimenta Brasil (PAB), após a aprovação do projeto que destinou R$ 400 mil reais em recursos para a compra direta de produtos da agricultura familiar. Deste montante, R$ 247 mil reais já pagos aos agricultores participantes, beneficiando 143 famílias cadastradas e 32 entidades socioassistenciais.

A retomada do Programa para o município, que promove a segurança alimentar e incentiva a agricultura familiar, foi resultado do trabalho conjunto entre as secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, junto ao Ministério da Cidadania. Nesta primeira etapa foram adquiridas mais de 80 toneladas de produtos, beneficiando, assim, as pessoas atendidas pelas entidades socioassistenciais e pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), Casa de Passagem, Abrigo Infantil Malvina Costa e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que prestam apoio às famílias em condição de vulnerabilidade social. Informações e Foto: SECOM/PMJ

