Prefeitura de Jequié continua a desinfecção de ruas e locais públicos

Ontem quinta-feira, (2), a Prefeitura de Jequié, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Serviços Públicos, deu continuidade ao trabalho complementar de combate à disseminação do coronavírus no município. A ação consiste em higienizar diversos locais movimentados da cidade. Na ocasião, estiveram acompanhando os trabalhos, o secretário de Saúde, Vítor Lavinsky, e o secretário de Serviços Públicos, Vinícius Nogueira.

Equipes de limpeza, munidos com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pulverizaram uma solução de hipoclorito de sódio e água que fizeram a higienização do Centro de Abastecimento Vicente Grilo (CEAVIG) e nas áreas próximas de clínicas e hospitais, além das áreas externas das agências bancárias. A solução com a mistura de hipoclorito de sódio e água tem 99% de eficácia no combate ao vírus e visa garantir mais segurança na higienização urbana, nesse período do coronavírus.

De acordo com o secretário de Saúde, Vítor Lavinsky, a medida continuará a ser aplicada nos próximos dias, em outras ruas, avenidas e praças, além das imediações de Unidades de Saúde, locais propícios à contaminação do vírus. Foto: SECOM PMJ

