Prefeitura de Jequié continua com reformas em Unidades de Saúde do Município

Em 2021, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, assinou a ordem de serviço para reforma de sete unidades de saúde e do laboratório regional de Jequié. Com investimentos próprios de mais de um milhão de reais, as obras de reformas e ampliações já estão sendo executadas no Centro de Saúde Jequié, no Campo do América; no Laboratório Regional de Jequié, anexo ao Centro de Saúde Jequié; na Unidade de Saúde da Família Giserlando Biondi, na localidade do Pau Ferro; na Unidade de Saúde da Família Amando Borges, no Loteamento Água Branca, Jequiezinho; na Unidade de Saúde da Família Idelfonso Guedes, na localidade da Pedreira, Joaquim Romão; na Unidade de Saúde da Família Gilson Pinheiro, Pompílio Sampaio; e na Unidade de Saúde da Família Doutor Rubens Xavier, Alto da Bela Vista, Joaquim Romão.

As reformas das Unidades de Saúde, têm a finalidade de melhorar o atendimento na Atenção Básica, dando uma melhor estrutura aos profissionais que atuam e, também, aos usuários que necessitam dos serviços de saúde, a garantia na qualidade do atendimento aos usuários do SUS.