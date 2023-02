Prefeitura de Jequié convoca novos agentes de trânsito; Confira a lista

A Prefeitura de Jequié publicou no Diário Oficial do município do último dia (01), a convocação dos novos agentes de trânsito, obedecendo a ordem de classificação conforme aprovação no Concurso Público para provimento efetivo de vagas de nível superior, médio e técnico completo, de acordo com o Edital n. 01, de 12 de abril de 2022.

Os novos servidores vão estar vinculados à Superintendência de Municipal de Trânsito (SUMTRAN) e à Secretaria de Serviços Públicos, para atuar no ordenamento e fiscalização do trânsito da cidade. Para a superintende de Trânsito, Karla Geambastiane, esse é mais um passo importante para a organização e disciplina do trânsito de Jequié. Informações: SECOM/PMJ

Decreto Municial – Nomeação dos novos Agentes de Trânsito

