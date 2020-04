Prefeitura de Jequié culpa a queda de repasse federal por atraso no salário de funcionários

Vários funcionários de diversos setores da prefeitura municipal de Jequié, vem reclamando do atraso constante de salários. Na manhã de ontem (20), foi publicada uma nota pública no site da prefeitura, onde a nota diz que devido a queda no repasse federal vem atrasando salário dos funcionários. Na mesma nota, é afirmado que foi feito na manhã de ontem (20< o pagamento dos beneficiários do IPREJ. Confira a nota da prefeitura na Íntegra.

“A Prefeitura de Jequié, mesmo enfrentando uma vertiginosa queda no repasse de recursos e na arrecadação municipal, o que inviabilizou o cumprimento dos vencimentos dos servidores, na data habitual, informa que foi realizado, na manhã desta segunda-feira, 20, a efetivação dos vencimentos dos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié, o IPREJ, relativos ao mês de março, já estando disponíveis para saques e movimentações.”

