Prefeitura de Jequié cumpre sua obrigação e paga o salário dos servidores hoje

Como tinha sido anunciado pela prefeitura de Jequié, o calendário de pagamento dos servidores municipais, foi realizado no dia de hoje sexta-feira (26), o pagamento dos respectivos vencimentos.

Dentro do calendário de pagamento, no próximo mês de março os servidores irão receber seus proventos no dia (31), último dia do mês. Esperamos que a prefeitura de Jequié, continue cumprindo com a OBRIGAÇÃO de pagar os salários em dia.

