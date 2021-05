Prefeitura de Jequié dá sequência a entrega dos kits emergenciais aos alunos das escolas do município

Para assegurar que a alimentação oferecida nas escolas chegue aos alunos do Sistema Municipal de Ensino, que estão imersos em uma nova proposta de aprendizado, através do ensino remoto, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, e em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, vem dando sequência à entrega de kits emergenciais. Nesta segunda-feira, 24, foi a vez do Centro de Educação Infantil Ana Maria Cruz, na Cidade Nova; da Escola Municipal Amélia Ribeiro, no Cansanção; e da Creche Juju Borges, no Inocoop, Jequiezinho. Cada kit emergencial contém dois quilos de açúcar, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, um pacote de leite em pó, um litro de óleo de soja, vinagre, um pacote de café, um quilo de farinha de mandioca, um quilo de sal, dois pacotes de biscoito, um pacote de fubá de milho, um pacote de extrato de tomate, um pacote de macarrão, um pacote de proteína de soja e um pacote de milho mungunzá.

