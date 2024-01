Prefeitura de Jequié decreta Luto de 03 dias por morte de família na BR 116.

A prefeitura do município de Jequié, decretou luto oficial de 03 dias, pela morte de Flávio Costa Silva e sua família, que faleceram em um trágico acidente na BR 116, na noite de ontem (17). Flávio prestava serviço na Secretaria de Desenvolvimento Social do município como motorista. O mesmo era muito querido por todos. Os corpos da família, chegaram para velar na noite desta quinta-feira (18), por volta das 20:00 Hs, no Centro de Evangelização no bairro São Judas Tadeu é saíra para sepultamento na manhã desta quarta-feira (19), às 08 da manhã.

