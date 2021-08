Prefeitura de Jequié decreta luto de três dias pelo falecimento do Ex Deputado Estadual Isaac Cunha

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Fazenda, manifesta publicamente o seu mais profundo pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual, Issac Cunha do Nascimento, falecido nesta segunda-feira, (23).

Tendo sido funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, servidor da Assembleia Legislativa da Bahia e candidato a prefeito do município, no ano de 2008, Isaac dedicou grande parte de sua vida às causas sociais e deixa um legado de respeito e retidão aos princípios do serviço público, onde sempre atuou com profissionalismo e dedicação. O Executivo Municipal decreta luto oficial de três dias e apresenta as condolências aos familiares e amigos.

O corpo esta sendo velado e será sepultado as 10 horas da manhã de hoje (24).

