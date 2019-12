Prefeitura de Jequié decreta os dias de ponto facultativo no Fim de Ano

Publicado no Diário Oficial do Município de Jequié, decreto que considera Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, ressalvadas as atividades essenciais, os dias 23, 24, 30 e 31. No seu artigo 2º, o decreto estabelece: “Para efeito de compensação das horas não trabalhadas nos dias 23 e 24 de dezembro de 2019 (segunda e terça-feira), anterior ao feriado de 25 de dezembro, Natal, 30 e 31 de dezembro de 2019 (segunda e terça-feira), anterior ao feriado de 1º de janeiro de 2020, Confraternização Universal, os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Municipal no Município de Jequié terão os seus expedientes acrescidos em uma hora na jornada normal de trabalho de acordo com os critérios estabelecidos pelos chefes imediatos, que serão responsáveis por fazer cumprir esses horários de compensação”.







