Prefeitura de Jequié deu início a novas turmas de cursos gratuitos

Tiveram início, ontem (02), três novas turmas dos cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e com recursos da Caixa Econômica Federal. É a execução do Programa Desenvolve Jequié, que visa a profissionalização de moradores dos residenciais “Minha Casa, Minha Vida”, proporcionando à eles o aprendizado de novas habilidades e a oportunidade de buscar, por meio dessa qualificação, uma vaga no mercado de trabalho ou exercerem formas de trabalho autônomo.

Os cursos iniciados foram o de Manutenção de Notebooks, equipamento muito usado e bastante popular, cujo serviço de manutenção e reparos é muito requisitado, sendo uma grande oportunidade para os alunos participantes; o de Costura e de Moda Fitness, que traz todo o conhecimento técnico e prático, indo da parte de criação e desenho das peças, até a finalização e acabamento, possibilitando às pessoas que participam, a chance de empreender ou de se profissionalizar para o mercado de costura; e o de Doces Finos, que já formou outras turmas, qualificando os integrantes na produção de massas, recheios e outros elementos fundamentais para o desempenho profissional.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, o objetivo dos cursos é formar novos profissionais que estejam aptos ao mercado de trabalho e, também, fomentar o empreendedorismo, uma vez que muitos formandos optam por fornecer os serviços de forma autônoma, a partir do que foi aprendido nos cursos gratuitos.

