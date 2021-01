Prefeitura de Jequié discute cenário epidemiológico da Covid-19

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio do Comitê Gestor Municipal, juntamente com o Núcleo de Ações Estratégicas para Controle do Coronavírus (NAESC), promoveu, na tarde desta quinta-feira, 7, uma reunião ampliada sobre o atual cenário epidemiológico da Covid-19, no município. Estiveram presentes a secretária de Saúde e vice-prefeita, Polliana Leandro, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o vereador Ladislau Bulhões, o Bui; o comandante da Guarda Municipal, Valdinelio Santos Barros; o assessor jurídico da Prefeitura, Luís Calheiros; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Mateus Ribeiro Azevedo; o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Renan da Guarda; a delegada Grazielle Pereira Quaresma e o investigador Murilo César Matos, da 9ª Coordenadoria de Polícia Civil de Jequié; técnicos da Secretaria Municipal de Saúde; integrantes do Núcleo de Ações Estratégicas para Controle do Coronavírus; além de membros de entidades representativas dos bancários e da sociedade civil.

A reunião também abriu espaço para a participação dos presentes, que explanaram sobre o tema, fizeram questionamentos e apresentaram sugestões sobre os protocolos de saúde, implementados no município. Novos encontros deverão ser agendados, dando prosseguimento à discussão coletiva sobre as ações estratégicas de enfrentamento da pandemia, com vistas à diminuição da propagação do vírus. Informações: SECOM/PMJ

