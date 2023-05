Prefeitura de Jequié disponibiliza capacitação para ambulantes e barraqueiros que têm interesse em atuar no São João 2023

Com a proximidade dos festejos juninos, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, disponibilizará um curso de capacitação para os trabalhadores que têm interesse em atuar com a comercialização de produtos alimentícios e bebidas no São João de Jequié. Denominado de “Capacita Ambulante”, o evento tem o objetivo de oferecer orientações referentes às medidas de segurança e boas práticas sanitárias, que estão relacionadas às atividades dos mesmos, como também apresentar o projeto do São João 2023 e orientações para inscrições às vagas para comercialização.

A capacitação é gratuita, sendo obrigatória para quem pretende atuar nos festejos juninos promovidos pelo município. A duração é de três horas, acontecendo na quarta-feira, 10, no Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, das 9h às 12h, com direito a certificado, e dividido em dois temas: “Medidas de segurança contra incêndio e pânico em eventos temporários”, que será ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar e “Curso de Boas Práticas Sanitárias e de Higiene” e “Limpeza de Estabelecimentos”, ministrados pela equipe técnica do departamento de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde.

Para a diretora municipal de Desenvolvimento e Turismo, Juliana de Andrade Gomes, a iniciativa ajudará a garantir a segurança dos trabalhadores ambulantes e barraqueiros e, principalmente, dos consumidores, que terão a certeza que estão consumindo um alimento bem cuidado. Informações: SECOM/PMJ

