Prefeitura de Jequié disponibiliza inserção de DIU para mulheres na Unidade de Saúde do Curral Novo

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, está disponibilizando o serviço de atendimento para a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) às mulheres atendidas pela rede municipal de saúde. A ação, que é coordenada pelo Departamento da Assistência em Saúde, em parceria com a enfermeira especialista da rede, Analu Santos Froes, está sendo ofertada aos sábados na Unidade de Saúde da Família Senhorinha Ferreira de Araújo, no bairro Curral Novo, e tem o objetivo de oferecer mais uma alternativa de método contraceptivo que seja eficaz, auxiliando no planejamento familiar.

O dispositivo, que é de cobre, possui duração de 10 anos, gerando comodidade para as mulheres. Para realizar a colocação do DIU, a paciente deve fazer o agendamento através do telefone 93505 0731 e, quando for chamada à USF Senhorinha Ferreira de Araújo, deve estar portando documento de identificação com foto e cartão do SUS. Antes de serem direcionadas ao serviço, as beneficiadas serão submetidas a consulta de enfermagem e exames, todos disponíveis na unidade. O DIU pode ser retirado no momento em que a mulher desejar, permitindo que ela retorne à sua capacidade de engravidar. Informações: SECOM/PMJ

