Prefeitura de Jequié disponibiliza testes RT-PCR da Covid-19 no Centro de Saúde Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, iniciou, na tarde desta segunda-feira, 6, a descentralização da coleta de material para realização dos testes RT-PCR, da Covid-19, em um Centro de Saúde do município. As coletas vinham sendo feitas nas residências das pessoas, após monitoramento dos casos pela Vigilância Epidemiológica mas, agora, uma mudança no protocolo, por parte do Ministério da Saúde, ampliou o raio de testagem. Os kits de testagem para a Covid vêm sendo enviados pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), e a primeira Unidade de Saúde a ser contemplada com a realização dos testes PCR foi o Centro de Saúde Jequié, no bairro Campo do América. O prefeito interino, Hassan Iossef, e o secretário de Saúde, Vítor Lavinsky, estiveram no local, momentos antes de os trabalhos de coleta serem iniciados, como orientam as medidas de prevenção e de saúde, para ambientes assim.

O teste PCR, que é disponibilizado de acordo com o critério de notificação, e é feito apenas nas pessoas que apresentam os sintomas de Síndrome Gripal, ou seja, com um quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. As amostras são coletadas do nariz e da faringe, com o uso de um cotonete estéril. Após a coleta, o material é enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública, unidade de Salvador, que processa e analisa as amostras e envia, de volta, o resultado, em cerca de 78 horas. As Unidades de Saúde, do município, já vêm realizando os testes rápidos, que só são aplicados nas pessoas que estejam com, pelo menos, 8 dias de sintomas do novo Coronavírus. Informações e Foto: SECOM PMJ

