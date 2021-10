Prefeitura de Jequié distribuiu 11 mil brinquedos aos alunos de 2 a 10 anos das escolas municipais

Numa iniciativa inédita, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, promoveu uma ação chamada de Caravana da Alegria, que percorreu dezenas de escolas municipais e realizou a distribuição de mais de 11 mil brinquedos aos alunos entre 2 a 10 anos. Além dos presentes, a Caravana também levou personagens infantis e dos contos de fada, que foram responsáveis por momentos de emoção e muitas brincadeiras e atividades recreativas.

O projeto, iniciado no dia 6 de outubro, passou pela Zona Rural e pela sede do município, sendo encerrado nesta terça-feira, dia 12, com dois minitrios e carreata pelas ruas da cidade, que culminaram com a apresentação dos personagens e da entrega dos brinquedos nas demais escolas municipais. Presença do secretário de Governo, Hassan Iossef, representando o prefeito Zé Cocá, da secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda, da secretária de Educação, Elvia Sampaio, entre outros.

Para facilitar o acesso das crianças aos brinquedos, a Prefeitura fez a distribuição em diferentes escolas e os pais ou responsáveis, receberam uma ficha para ordenamento das filas. Para o prefeito, a Caravana foi um sucesso e, ao mesmo tempo, significou muito para os alunos.

“Jequié completa, este mês, 124 anos de emancipação política. Queríamos celebrar com os alunos e alunas e a Caravana da Alegria foi a nossa forma de dizer que eles são bem-vindos ao Sistema Municipal de Ensino, ao tempo que reforçamos a campanha de combate ao trabalho infantil. Distribuímos, de forma nunca vista, mais de 11 mil brinquedos aos estudantes entre 2 e 10 anos, com todo o cuidado e mantendo os protocolos de saúde. Foi um grande evento e aqui eu aproveito para parabenizar a todos os envolvidos, todas as pessoas que fizeram parte da execução do projeto. Muito obrigado e Deus abençoe a todos!”, disse o prefeito de Jequié, Zé Cocá. Fotos Divulgação

