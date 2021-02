Prefeitura de Jequié divulga calendário de pagamento dos servidores municipais

Com o propósito de garantir maior confiança no equilíbrio financeiro da administração municipal e fazendo cumprir como rege as boas práticas de gestão dos recursos públicos, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Fazenda, divulga, nesta segunda-feira, 1, o calendário de pagamento dos servidores municipais, relativo ao ano de 2021, que será, portanto, efetivado dentro do mês trabalhado.

Essa programação de pagamentos possibilita que o servidor se planeje, ordenadamente, ao mesmo tempo em que denota o ideal de respeito e valorização aos profissionais que atuam na administração pública.

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, reconhece a importância do calendário para os funcionários públicos do município.

