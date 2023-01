Prefeitura de Jequié divulga calendário de pagamentos dos servidores municipais 2023

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Fazenda, divulgou, nesta sexta-feira, 27, o calendário de pagamentos dos servidores ativos e inativos da administração municipal, para o ano de 2023. Por meio do calendário e com as datas dos vencimentos dos salários definida, a iniciativa busca facilitar a organização financeira do servidor, dando-lhe mais segurança na hora de programar seus compromissos durante todo o ano, sem receios de atrasos.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, os proventos serão pagos até o último dia útil de cada mês, mantendo o sistema de quitação da folha dentro do mês trabalhado, enquanto a primeira parcela do décimo terceiro está prevista para ser liberada no dia 12 de junho e a segunda no dia 20 de dezembro, conforme legislação vigente. Esse é o terceiro ano consecutivo em que o funcionalismo municipal conta com a garantia de que receberá os salários dentro do mês trabalhado, podendo, dessa forma, se planejar adequadamente. Informações e Foto: SECOM/PMJ

