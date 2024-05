Prefeitura de Jequié divulga chamada pública para barraqueiros, food-trucks, isopor e ambulantes que queiram atuar no São João de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, publicou o Edital de Chamada Pública Nº001/2024, destinada à convocação de todos os comerciantes que queiram concorrer a um espaço no circuito do evento do São João de Jequié 2024 nos segmentos: barraqueiros, food-trucks, isopor e ambulantes diversos, para realizar cadastros referente a habilitação para concorrerem a uma vaga nas barracas padronizadas, ambulantes e pontos de comercialização no São João de Jequié 2024.

O cadastramento que ocorrerá a partir desta terça-feira, dia 7, até o dia 15 de maio, de forma presencial na Secretária de Desenvolvimento Econômico, com sede na Rua da Itália nº 6, Centro, Jequié, das 9h às 16h, ou através do formulário digital anexado no final desta matéria. No dia 20 de maio o Diário Oficial do município, divulgará lista com os contemplados desta primeira etapa, de acordo com o tópico 8 disposto no edital e terão cinco dias para efetuar o pagamento no Departamento de Tributos. Importante salientar que, para garantir o espaço no evento, os contemplados na primeira etapa terão que obrigatoriamente participar de um curso “Capacita Ambulante”, que será ministrado gratuitamente pela Prefeitura de Jequié, no dia 29 de maio das 9h às 12h, no auditório do CEEP Regis Pacheco situado na Rua 15 de Novembro s/n, Campo do América (antigo IERP).

Confiram a íntegra do Edital de Chamada Pública Nº000/2024 Chamada Pública nº 000/2024:

Chamada Pública para Ambulantes e Comerciantes – São João de Jequié 2024

Para realizar a inscrição online:

Cadastramento Online – Chamada Pública para Ambulantes e Comerciantes – São João 2024

Comentários no Facebook:

Comentários