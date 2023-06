Prefeitura de Jequié divulga editais de Processo Seletivo para preenchimento de 506 vagas imediatas

A Prefeitura de Jequié publicou na tarde desta segunda-feira, 19, os Editais do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas para a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde, totalizando 506 vagas imediatas, além das vagas disponíveis na formação de cadastro de reserva mediante as condições estabelecidas no Edital Nº 01 e 02 em anexo, no final desta matéria.

Para atuar na Secretaria de Educação:

– Vagas imediatas: 272

– Cadastro reserva: 690

Secretaria de Desenvolvimento Social:

– Vagas imediatas: 59

– Cadastro reserva: 590

Secretaria de Saúde:

– Vagas imediatas: 175

– Cadastro reserva: 507

Confira no link do Edital Nº 01 e 02, de 19 de junho de 2023:

EDITAL Nº 01, DE 19 DE JUNHO DE 2023

EDITAL Nº 02, DE 19 DE JUNHO DE 2023

