Secretaria de Saúde de Jequié divulga novo calendário de vacinação contra a Covid-19

Com a disponibilização de mais 2.570 doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, dará início, nesta quinta-feira, 18, ao novo Calendário Municipal de Vacinação, que segue o Calendário da Comissão Intergestores Bipartite.

Para evitar aglomeração e a disseminação da doença entre as pessoas que procuram os locais de vacinação, a partir de agora, o cronograma de vacinação será divulgado dia a dia, iniciando pelos idosos com idade igual ou superior a 75 anos, numa ação de repescagem para aqueles que estão dentro do perfil prioritário e ainda não tiveram a oportunidade de vacinar.

A vacinação acontece no “drive thru”, no Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, para o público de idosos; e, ainda, na Central de Vacinação, que está funcionando no auditório do Colégio Estadual Paulo Freire, antigo Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na Avenida Cesar Borges. Informações: Prefeitura de Jequié

