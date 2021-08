Prefeitura de Jequié divulga painel gráfico com dados sobre a Covid-10. Bairro do Jequiezinho já registra mais de 5 mil casos desde o início da pandemia

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica apresenta o mais recente painel gráfico que mostra o acumulado de casos confirmados da Covid-19 em Jequié, desde o registro do primeiro caso de infecção pelo vírus Sars-CoV -2, em 23/03/2020, até a 24 de julho de 2021 (Semana Epidemiológica n.º 29), quando foram confirmados 17.331 casos, sendo que 9.703 (56,00%) foram confirmados via testagem RT-PCR, 7.349 (42,40%) através de Testes Rápidos (anticorpo ou antígeno), 183 (1,39%) por Sorologia, 28 (0,16) por critério Clínico-imagem, 9 (0,05%) por critério Clínico-epidemiológico e 2 (0,01%) por critério Clínico.

17.331 representa o número acumulado de casos confirmados, ativos, recuperados e óbitos, sendo que os casos recuperados correspondem a 96,6% e os que tiveram óbito como desfecho, chegaram a 2,1%. Até o encerramento deste informe, Jequié cursava com 227 casos ativos, o que corresponde a 1,3% do total de casos. O acompanhamento do número de casos ativos é importante, dada a condição de serem os responsáveis pela manutenção da transmissão na comunidade, assim como a taxa de contágio ou taxa de reprodução efetiva.

Os bairros com maior registro de casos são o Jequiezinho, com 5.034 pessoas acometidas pela doença (29,6%), o Joaquim Romão, com 3.173 casos confirmados (18,4%) e o Mandacaru, com 1.239 pessoas (7,2%). Ao todo, eles concentram pouco mais da metade dos casos de Covid-19, sendo a localidade com o menor índice de infecção pela Covid-19 é o distrito de Oriente Novo, com apenas um único caso registrado, até o momento.

