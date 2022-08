Prefeitura de Jequié divulga quinta convocação dos aprovados no REDA da Educação

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, publicou no Diário Oficial do município desta terça-feira, 16, a quinta convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Educação Nº 01/2022, de 16 de março de 2022. Confira lista no link abaixo

5ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO REDA DA EDUCAÇÃO Nº 01-2022

