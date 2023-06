Prefeitura de Jequié divulga resultado da Chamada Pública para comerciantes e ambulantes que atuarão no São João de Jequié 2023

A Prefeitura de Jequié, Secretaria de Cultura e Turismo, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 5, a relação dos proponentes selecionados na Chamada Pública nº 004/2023 de convocação dos comerciantes para assinar o termo de cessão onerosa do espaço público, no circuito do evento do São João de Jequié 2023, nos segmentos: barraqueiros, food-trucks, isopor e ambulantes diversos.

Os contemplados com espaços na Praça Rui Barbosa deverão se apresentar na Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), no período das 08h às 12h e das 14h ás 16h, seguindo a seguinte ordem de atendimento:

Contemplados com espaços na Praça Rui Barbosa:

– Dia 06/06, terça-feira: barracas de lanche, barracas de alimentação, barraca de tiro ao alvo, barracas de drinks e food trucks;

– Dia 07/06, quarta-feira: ambulantes de isopor;

Os contemplados com espaços na praça de alimentação na Rua Félix Gaspar:

– Dia 12/06, Segunda-feira: Barracas específicas, barracas do bloco central, bloco lanches e food trucks;

Os contemplados com espaços na Praça da Bandeira:

– Dia 14/06, Quarta-feira: drinks da Avenida Alves Pereira e lateral do Mercado Municipal;

– Dia 15/06, Quinta-feira: ambulantes de isopor;

– Dia 16/06, Sexta-feira: barracas de drinks da Rua Gerônimo Sodré;

Confira a lista completa da Chamada Pública nº 004/20 no link:

Relação dos Proponentes selecionados na Chamada Pública Nº 004-2023

