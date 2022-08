Prefeitura de Jequié divulga resultado preliminar do concurso público

A Prefeitura de Jequié divulgou nesta terça-feira, 9, o resultado preliminar das provas objetivas do Concurso Público de Provas e Títulos, Edital Nº 01, de 12 de abril de 2022, destinado ao preenchimento de 108 vagas e formação de cadastro de reserva, mediante as condições estabelecidas no referido Edital, para cargos de Nível Superior, Médio e Técnico Completo, para atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do certame, do quadro de pessoal do município de Jequié.

O Resultado final do concurso para cargos de nível médio/médio técnico/fundamental e homologação parcial do processo será divulgado no dia 23 de agosto. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado para os cargos com prova prática e homologação parcial do processo será divulgado no dia 14 de setembro.

A lista preliminar pode ser consultada no site do Instituto Consulplan e no link a seguir:

Resultado preliminar da prova objetiva

Para a consulta do seu resultado individual:

Consulta individual – Resultado preliminar da prova objetiva

