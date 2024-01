Prefeitura de Jequié divulga rotas e itinerários do transporte escolar para estudantes da sede

Com a proximidade do início do ano letivo no Sistema Municipal de Ensino e objetivando facilitar o acesso dos estudantes ao transporte escolar, em bairros ou localidades da sede que não possuem unidade escolar, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, divulga as rotas e itinerários realizados pelos veículos.

Visando a segurança dos alunos, todos os motoristas e os monitores do transporte escolar vêm sendo aperfeiçoados com capacitação, de forma constante. E todos os veículos estão recebendo manutenção preventiva, com ênfase nos cintos de segurança, bancos, tacógrafos, iluminação interna e externa, limitadores de abertura dos vidros, condição dos pneus, além das trocas de óleo, manutenções dos freios, suspensões e da parte elétrica.

Confira a seguir as rotas e itinerários do transporte escolar:

Rotas do Transporte Escolar – Curral Novo

Rotas do Transporte Escolar – Jardim Tropical

