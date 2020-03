Prefeitura de Jequié diz em nota que comércio continua fechado a partir da próxima Segunda – Feira (30).

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é representada pelo secretário Celso Galvão emitiu nota pública, na noite desta sexta-feira (27), rechaçando as informações que vem sendo divulgadas nas redes sociais a respeito da abertura de estabelecimentos comerciais, na segunda-feira (30). Segundo o secretário, tudo não passar de fake news.

”Entidades representativas do comércio, indústria e serviços estão tendo diálogo com o executivo municipal sobre novas medidas que poderão ser adotadas”, dia a nota.

O comunicado reforça a manutenção do Decreto Municipal Nº 20.354, que suspendeu as atividades no comércio local após confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Jequié, no último domingo (22).

”Portanto, até que novas deliberações sejam aprovadas, a prefeitura de Jequié mantém todos os dispositivos publicados no decreto, que estabelece restrições para conter avanço do coronavírus na cidade”, concluiu.

