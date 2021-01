Prefeitura de Jequié diz que começa a vacinar contra o Covid-19 amanhã. Veja plano de vacinação

O Governo Federal liberou nesta segunda, 18, a vacina contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros. Das 6 milhões de doses disponíveis, neste primeiro momento, a Bahia receberá 376 mil para imunizar 180 mil pessoas, mas a quantidade que cada município receberá ainda não foi divulgada. Com base no plano preliminar de imunização divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde e em acordo com o Plano Estadual de Vacinação, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, após o imunizante ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, dará início ao Plano Municipal de Vacinação na quarta-feira, dia 20, que deverá acontecer de forma escalonada, em quatro fases, priorizando nesta primeira os profissionais de saúde que estão na assistência direta, em setores de urgência/emergência a pacientes suspeitos ou confirmados de Covid; idosos com mais de 75 anos; idosos com mais de 60 anos, que vivem em Instituições de Longa Permanência, como os que residem em abrigos, asilos, casa de acolhimento; população indígena aldeada; e comunidades tradicionais e ribeirinhas.

A Prefeitura de Jequié disponibilizará de um Centro de Vacinação de Covid-19, no antigo prédio onde funcionava o Pronto Atendimento (P.A) do Campo do América, e que estará prestando os serviços de imunização contra a doença. De acordo com o escalonamento proposto e que deverá ser seguido pela Secretaria Municipal de Saúde:

À medida que novas doses forem entregues, a imunização será ampliada, por isso, até lá, a Secretaria Municipal de Saúde reitera que os cuidados preventivos, como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos devem continuar intensos, apesar do início da vacinação.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários