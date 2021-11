Prefeitura de Jequié diz que vídeo que circula nas redes sociais é ” fake news”, e esclarece sobre vacinas contra Covid-19

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, informa que um vídeo, publicado nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 8, onde é informado que a administração municipal teria deixado centenas, milhares de doses de vacinas contra a Covid-19 com datas a vencer no próximo dia 11, quinta-feira, não procede. É uma notícia falsa, criada com o único objetivo de gerar desinformação.

A Secretaria Municipal de Saúde não possui nenhum lote da vacina com data próximo do vencimento, como afirmado, falsamente, no referido vídeo. Assim como, também, não existem lotes com validade vencida. Todo o estoque de imunizantes disponível está devidamente armazenado, sendo mantido à temperatura necessária para a conservação, seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19.

As datas da validade das vacinas que a Prefeitura de Jequié tem são as seguintes:

PFIZER, Recebida 14.10.2021/ LOTE 32010BD/ VAL: 31.01.2022

PFIZER, Recebida 14.10.2021/LOTE FH8023/VAL: 31.01.2022

PFIZER, Recebido 21.10.2021/ LOTE 31130BA/VAL.: 31.12.2021

PFIZER, Recebido 21.10.2021/ LOTE FH8023/ VAL.: 31.01.2022

Também não é verdade que a Secretaria de Saúde não presta informação à população, sobre os questionamentos e dúvidas concernentes às políticas públicas de Saúde e demais serviços prestados pelo órgão e seus departamentos. A Secretaria reitera que, diferente do que está no vídeo publicado nas redes sociais, não só mantém estreito laço com a sociedade civil, como incentiva essa participação, através dos múltiplos canais de acesso que possui, ampliando e fortalecendo esse contato, todos os dias.

Portanto, a mensagem que circula pelas redes sociais e grupos de mensagens é falsa e demonstra total desconhecimento das estratégias de Saúde, adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e completo desrespeito pelo trabalho desempenhado pelos profissionais e trabalhadores da Saúde, que atuam na referida Secretaria. É necessário que a verdade seja restabelecida e que os profissionais da Saúde, que vêm se dedicando energicamente, trabalhando de forma abnegada para salvar vidas, lutando, cotidianamente, para que essa pandemia seja vencida, sejam respeitados! Informações: SECOM/PMJ

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários