Prefeitura de Jequié e 19º Batalhão de Polícia Militar discutem intensificação da Ronda Escolar nas unidades do Sistema Municipal de Ensino

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Educação, realizou nesta quinta-feira, 9, uma reunião para tratar sobre o fortalecimento das ações empreendidas pela Ronda Escolar nas escolas municipais. Participaram do encontro, a Secretária de Educação, Elvia Sampaio; o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o tenente coronel, José Andrade Souza Júnior; o secretário de Governo, Vagner Amparo; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Alexandro Luiz Bomfim; a subtenente tenente, Vânia Souza Cruz, coordenadora da Ronda Escolar; o sargento Manoel Messias Lima, instrutor do PROERD; a presidente do Conselho Municipal de Educação, a professora Vitoria Brandão; a promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Juliana Rocha Sampaio; as conselheiras tutelares, Sandra Vanessa Silva Aguiar e Lana Bertelote Fonseca; a presidente Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Lucy de Santana; e a técnica da Secretária de Educação, Poliane Bulhões.

Durante o encontro, foram discutidos os detalhes do funcionamento da Ronda Escolar como importante ferramenta no auxílio aos estudantes no processo de construção da cidadania, ampliando a segurança no entorno e, também, dentro das unidades escolares, interferindo, positivamente, no trabalho dos professores e no rendimento dos alunos em sala de aula. Informações e Foto: SECOM/PMJ

